LIVE – Spal-Ascoli 1-2 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaquattresima giornata di. I padroni di casa, reduci dal successo con il Lecce, vogliono trovare continuità nei risultati per consolidare il piazzamento playoff; i marchigiani, dal canto loro, arrivano da due vittorie di fila e hanno intenzione di conquistare altri importanti punti in ottica salvezza. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 16 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Ranieri; Missiroli, Viviani, Segre; Valoti; Di Francesco, Floccari. Allenatore: Rastelli.(4-3-1-2): Leali; Pucino, ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B, alle 21 Spal-Ascoli LIVE: Si apre oggi la 34esima giornata di Serie B, con i... - PicenoTime : FORMAZIONI UFFICIALI Spal-Ascoli - blab_live : #SerieB, #SpalAscoli #SPAASC @spalferrara @ascolicalciofc buon momento per entrambe. Probabili formazioni,… - AssetAsteria : RT @spalferrara: Vigilia di #derby! #SPAL ?? @BfcOfficialPage Segui i ??? domani alle ore 15.00 ?? - spalferrara : Vigilia di #derby! #SPAL ?? @BfcOfficialPage Segui i ??? domani alle ore 15.00 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Spal

... ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 1'e Ascoli ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme Calciomagazine è felice di invitarvi aldi- Ascoli, ...Spread the love Si apre oggi la 34esima giornata di Serie B , con i...Commenta per primo Si apre oggi la 34esima giornata di Serie B, con i riflettori accesi sul Mazza di Ferrara, dove la Spal ospita l’Ascoli. Reduci da quattro risultati utili consecutivi e soprattutto ...La partita SPAL - Ascoli di Venerdì 16 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata di Serie B ...