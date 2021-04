LIVE Moto2 | GP Portogallo in DIRETTA | Joe Roberts svetta nella prima sessione davanti alle due KTM di Gardner e Fernandez Alle 16 10 la FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP10.55 E 15.10 12.39 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento16.10 per la FP2. Un saluto a tutti! 12.38 Cala il sipario sulla FP1 del GP delper la. Lontani gli italiani al momento. Manzi, ottavo, è il migliore dei nostri connazionalia Bulega. Di Giannantonio e Bezzecchi sono fuori dalla Top14. 12.37 La classifica della FP1 della: 1 16 J.1:43.905 2 87 R.+0.041 3 25 R.+0.144 4 23 M. ...