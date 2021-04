«L’Isola dei Famosi 2021» | l’abbandono inaspettato di Elisa Isoardi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 aprile 2021) Per Elisa Isoardi l’Isola dei Famosi finisce giovedì 15 aprile, e non per sua scelta. «Mentre cucinavo per me e le ragazze, c’era tanto vento, e un lapillo mi è finito in un occhio. Mi hanno assicurato che era tutto ok, anche se poteva essere molto grave se il lapillo avesse colpito la pupilla» ha spiegato Elisa a Ilary Blasi nel corso della nona puntata del reality, la prima ad andare in onda in differita (una cosa che fa abbastanza sorridere visto che i reality, per definizione, devono essere in tempo reale) per permettere a Supervivientes, la versione spagnola del programma, di andare in onda dalla Palapa senza accavallarsi con quella italiana (entrambe sono trasmesse da Mediaset, l’Isola da Canale 5 e Supervivientes da Telecinco). https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1382817817901342721