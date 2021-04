Ligabue | riprogrammato il concerto evento “30 anni in un nuovo giorno” al 4 giugno 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, l’“30IN UN (” di LUCIANOalla RCF ARENA di Reggio Emilia – Campovolo (attualmente previsto per il 192021) viene rinviato al 4. «Era nell’aria, ce l’aspettavamo tutti, ma l’ufficialità non lo rende meno amaro: Campovolo viene dispostato. Mi mancate. Tanto. Mi manca potervi vedere in carne e ossa, ma ancora una volta non c’è alternativa se non quella di resistere. Ancora di più la sera di quel 4ci prenderemo indietro tutti quanti quello che non avremo potuto sfogare fino allora. Io, però, non resto con le mani in mano. Intanto faremo uscire, ...