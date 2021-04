Letta | “Il disastro in Sardegna è colpa della Regione” Lega | “Si sciacqui la bocca”

(Di venerdì 16 aprile 2021) CAGLIARI – “Le scene che stiamo vedendo in questi giorni in Gran Bretagna, con gli assembramenti, le abbiamo viste in Sardegna un mese fa, dove il governo regionale ha fatto scelte sbagliate. Si è deciso di aprire tutto, tre settimane dopo abbiamo assistito al disastro completo, e oggi la Sardegna è rossa“. Stanno facendo discutere le parole di Enrico Letta, segretario del Partito democratico, intervenuto ieri sera a ‘Piazzapulita’, su La7.

...del Pd che a Piazzapulita su La7 ha parlato dell'esempio Sardegna come di un "completo causato dalle scelte sbagliate della politica regionale". "Non è chiaro se il segretarioabbia ......la dizione per cui ' Il fine giustifica i mezzi ' che nella tradizione popolare vienein ... L'unione tra il Comandante e la Vecchia Signora non è stata un. E' solo mancata in qualcosa . ..."Enrico Letta ha dato prova di approssimazione e superficialità dichiarando che la Sardegna in zona bianca ha riaperto tutto, lasciando intendere che questo fatto, tra l'altro ma ...L'assessore sardo risponde alle accuse del segretario del Pd: "Ha perso una buona occasione per stare in silenzio" ...