Advertising

sportli26181512 : Letizia esclusivo: 'Benevento, riscriviamo la storia': Intervista al difensore tornato dal lungo stop: 'Zero impian… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia esclusivo

BENEVENTO - Ha una voglia matta di recuperare il tempo perduto, ma i rimpianti li lascia in un cantuccio, ora vuole pensare solo al futuro. Il suo e quello del Benevento . Gaetanoha il carattere forte di quei ragazzi che hanno lottato contro mille difficoltà. E ce l'hanno fatta. Scampia non è un Paradiso per i giovani, ma lui ne parla come un posto dove si può cercare ...... Francesco 'Ruggine' Ruggieri, Francesco Alessandro Cogliati, Ilenia Trano,'Linoermel' ... In omaggio unWotan Pack , pensato per scaraventare il lettore nella redazione più eclettica ...In Regione sale di nuovo la tensione sulla nomine della sanità. A far quasi litigare il governatore Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti, che è anche assessora regionale al Welfare, questa vo ...Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Angelo Cordone è il nuovo direttore generale dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. "Sono profondamente onorato per questa nuova opportunità professionale", aff ...