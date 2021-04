Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina (Di venerdì 16 aprile 2021) Sassuolo-Fiorentina sarà uno dei quattro anticipi del sabato della 31a giornata di Serie A 2020-21.De Zerbi dovrebbe dare nuovamente spazio a Chiriches in coppia con Ferrari davanti a Consigli, sulle fasce Muldur e Kyriakopoulos potrebbero essere confermati dopo l’ottima prova di Benevento. In mediana probabile il ritorno di Obiang dal 1? minuto mentre Locatelli è in dubbio. In avanti out Caputo, tornano Berardi e Defrel ma potrebbero partire entrambi dalla panchina, dovrebbero esserci Traore, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori. Iachini cerca punti salvezza al Mapei col solito 3-5-2. Tutto confermato in difesa, sulla fascia destra Caceres sembra in vantaggio su Venuti, mentre a sinistra Biraghi è una certezza. A centrocampo ci sono quattro giocatori per tre posti: il rientrante Pulgar, Amrabat, Bonaventura e Castrovilli. In ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021)sarà uno dei quattro anticipi del sabato della 31a giornata di Serie A 2020-21.De Zerbi dovrebbe dare nuovamente spazio a Chiriches in coppia con Ferrari davanti a Consigli,fasce Muldur e Kyriakopoulos potrebbero essere confermati dopo l’ottima prova di Benevento. In mediana probabile il ritorno di Obiang dal 1? minuto mentre Locatelli è in dubbio. In avanti out Caputo, tornano Berardi e Defrel ma potrebbero partire entrambi dalla panchina, dovrebbero esserci Traore, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori. Iachini cerca punti salvezza al Mapei col solito 3-5-2. Tutto confermato in difesa, sulla fascia destra Caceres sembra in vantaggio su Venuti, mentre a sinistra Biraghi è una certezza. A centrocampo ci sono quattro giocatori per tre posti: il rientrante Pulgar, Amrabat, Bonaventura e Castrovilli. In ...

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle ULTIM'ORA - "Dal 1 maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla", ma il Governo frena Ultimissime notizie . Secondo quanto riferito dal portale di Gazzetta, torna il pubblico negli stadi ... Il Governo frena sulle riaperture Il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, frena sulla ...

Ponte di San Benedetto Po, sabato il punto sui lavori In particolare ci si soffermerà sulle s celte tecniche e sui risvolti economico - finanziari e temporali rispetto all'opzione individuata per la prosecuzione del cantiere. Interverranno il presidente ...

Denise e il giallo sulla bambina chiamata "Danas" Cos'è questa storia che nel revival di Sex and the City, Carrie si metterà con Aidan??? Cosmopolitan. L'Eredità, la risposta del concorrente spiazza tutti. «Ha detto una parol ...

Bridgerton sforna un nuovo sex symbol: tocca a Jonathan Bailey Gay e attivista nella realtà, donnaiolo sullo schermo: l'attore protagonista della nuova stagione è l'opposto del suo personaggio. Ma si appresta comunque a rubarci il cuore ...

