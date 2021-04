La "nuova Libia" stringe la mano a Putin e dialoga con l'Onu (Di venerdì 16 aprile 2021) La complicata fase di transizione politica in Libia potrebbe vivere un passaggio significativo oggi, quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà sul dispiegamento di una sessantina di funzionari che dovrebbero monitorare il rispetto del cessate il fuoco. L’approvazione non è scontata. Basti pensare che la Russia, membro permanente del Consiglio, è direttamente coinvolta sul terreno tramite i mercenari della Wagner, la società di sicurezza privata usata dal Cremlino per sostenere le forze nell’est della Libia. Ieri, mentre gli Stati Uniti annunciavano sanzioni economiche ancora più dure nei confronti del capo della società russa, l’oligarca Evgenij Prigožin, il primo ministro libico Abdul Hamid Dbaiba è volato a Mosca per incontrare il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il dato politico di maggior rilievo è che il nuovo premier ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) La complicata fase di transizione politica inpotrebbe vivere un passaggio significativo oggi, quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà sul dispiegamento di una sessantina di funzionari che dovrebbero monitorare il rispetto del cessate il fuoco. L’approvazione non è scontata. Basti pensare che la Russia, membro permanente del Consiglio, è direttamente coinvolta sul terreno tramite i mercenari della Wagner, la società di sicurezza privata usata dal Cremlino per sostenere le forze nell’est della. Ieri, mentre gli Stati Uniti annunciavano sanzioni economiche ancora più dure nei confronti del capo della società russa, l’oligarca Evgenij Prigožin, il primo ministro libico Abdul Hamid Dbaiba è volato a Mosca per incontrare il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il dato politico di maggior rilievo è che il nuovo premier ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova Libia La "nuova Libia" stringe la mano a Putin e dialoga con l'Onu 'Stavolta è stato diverso e Putin ha voluto dare un segnale per dire che Dbaiba è diverso da Serraj o da Haftar - ci dice l'esperto di Libia Jalel Harchaoui - 'ha apprezzato soprattutto la ...

Di Maio "I regimi? Parliamo con tutti ma sui diritti non si arretra" "L'Italia è un alleato fondamentale della nuova politica americana. Biden e la sua amministrazione mi hanno anticipato le scelte sull'Afghanistan, assicurano il loro sostegno in Libia", sottolinea il ...

La "nuova Libia" stringe la mano a Putin e dialoga con l'Onu Il premier Dbaiba parla con il presidente russo e riesce persino dove aveva fallito Haftar. Oggi le Nazioni Unite votano per inviare osservatori nel paese. Sulla scarcerazione del trafficante di esser ...

Rifugiati, Grandi (Unhcr): “Libia non è porto sicuro. Non vanno penalizzate le ong” L’Alto Commissario Onu per i rifugiati in visita in Italia ha incontrato il premier Draghi e le autorità italiane. “Ci siamo sempre opposti ai risbarchi in Libia. Se si salva per ributtare le persone ...

