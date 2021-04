Kabul o la Siria? L’occidente i danni li commette quando rinuncia a esportare la libertà

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 aprile 2021) I sapientoni della Realpolitik debole e introversa insistono: tenersi lontano dall’Afghanistan, dall’Iraq, dalla, dall’Iran. Che errori le guerre di Bush Jr., aggiungono, sono costate vite e denari e hanno portato nient’altro che sconfitte. Accendi la radio, apri un giornale, e senti continuamente la solfa, e la ascolti attonito qui in Europa dove la vittoria alleata ha ripristinato democrazia e pace contro i totalitarismi per quasi un secolo, secondo cui lanon si esporta con le cannoniere. Che scemenza. In Afghanistan, retrovia e infrastruttura del terrorismo internazionale che ebbe il suo culmine l’11 settembre con il bombardamento di New York e Washington, americani e alleati occidentali della Nato sono stati per vent’anni, che ora cerchino una via d’uscita, e qui non c’è praticamente differenza fra un Trump e un Biden, è ...