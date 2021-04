Judo, Europei: Odette Giuffrida vola ai quarti di finale nei 52 kg, eliminate tutte le altre azzurre (Di venerdì 16 aprile 2021) Odette Giuffrida comincia nel migliore dei modi il tentativo di difesa del titolo e passa il primo turno ai Campionati Europei Senior 2021 di Judo, in corso di svolgimento a Lisbona. La romana, campionessa continentale in carica dei 52 kg, ha strappato il pass per i quarti di finale regolando al debutto la portoghese Joana Ramos dopo 1’09” di Golden Score per hansoku make (tripla sanzione dell’avversaria). Al prossimo turno Giuffrida se la vedrà con l’ungherese Reka Pupp. Out agli ottavi nella stessa categoria Martina Castagnola, che ha battuto per ippon la turca Irem Korkmaz prima di cedere il passo alla spagnola Ana Perez Box. Pronostico della vigilia rispettato purtroppo nei 48 kg per le due azzurre in gara, sfortunatissime con il sorteggio e ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)comincia nel migliore dei modi il tentativo di difesa del titolo e passa il primo turno ai CampionatiSenior 2021 di, in corso di svolgimento a Lisbona. La romana, campionessa continentale in carica dei 52 kg, ha strappato il pass per idiregolando al debutto la portoghese Joana Ramos dopo 1’09” di Golden Score per hansoku make (tripla sanzione dell’avversaria). Al prossimo turnose la vedrà con l’ungherese Reka Pupp. Out agli ottavi nella stessa categoria Martina Castagnola, che ha battuto per ippon la turca Irem Korkmaz prima di cedere il passo alla spagnola Ana Perez Box. Pronostico della vigilia rispettato purtroppo nei 48 kg per le duein gara, sfortunatissime con il sorteggio e ...

