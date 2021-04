Isola dei Famosi, le condizioni di Brando Giorgi: “Sarò operato” (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Isola dei Famosi ha visto l’abbandono di Brando Giorgi a causa di un infortunio: nelle prime parole dopo l’uscita svela di dover essere operato Ieri sera l’Isola dei Famosi è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 aprile 2021) L’deiha visto l’abbandono dia causa di un infortunio: nelle prime parole dopo l’uscita svela di dover essereIeri sera l’deiè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Lisa Fusco chi è: età, altezza, Instagram, l'Isola dei Famosi, la spaccata con rottura del femore Come conduttrice ha partecipato al Tintoria Show su Rai Tre fino ad approdare come concorrente all' Isola dei Famosi nel 2007. Successivamente è diventata ospite ricorrente ne programma di ...

Diletta Leotta e la battuta sul bukkake di Tommaso Zorzi a Radio 105. La conduttrice: 'So cosa significa perché...' Ciò gli consente di usare un linguaggio 'che è più mio rispetto all'Isola dove non posso dire certe ...'dall'esigenza della pornografia giapponese di aggirare la legge sulla censura obbligatoria dei ...

A L'Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e Brando Giorgi abbandonano il reality dopo alcuni problemi di salute Durante la puntata de L'Isola dei Famosi di giovedì 15 aprile, due naufraghi hanno abbandonato il reality per motivi di salute. "Brando Giorgi non è nel gruppo. Ha dovuto fare degli esami e purtroppo ...

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ferita ad un occhio, deve lasciare il gioco L'Isola dei Famosi perde una leader del gioco. Elisa Isoardi costretta a lasciare dopo un problema serio ad un occhio ...

