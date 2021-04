Il complotto contro Conte? Per Mattarella si tratta di "un dibattito lunare" (Di venerdì 16 aprile 2021) Conte cadde per una convergenza di interessi nazionali e internazionali? “E’ un dibattito lunare”. Sergio Mattarella si ferma qui. E non intende commentare oltre la ridda di dichiarazioni e ricostruzioni scaturita dalla notizia scovata dal Foglio tre giorni fa. Per Goffredo Bettini, ideologo del Pd ai tempi dell’esecutivo rossogiallo, l’ex premier sarebbe saltato perché ritenuto “inaffidabile nell’assecondare” questo grumo di interessi nostrani ed esteri. E dunque ecco l’ombra della macchinazione e del complotto farsi largo. Chi ha parlato con il capo dello stato, alla luce del dibattito che si è innescato, ci riporta invece questo aggettivo: “lunare”. E’ una discussione che non sta né in cielo né in terra. Il Colle, com’è ovvio, non è intenzionato a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021)cadde per una convergenza di interessi nazionali e internazionali? “E’ un”. Sergiosi ferma qui. E non intende commentare oltre la ridda di dichiarazioni e ricostruzioni scaturita dalla notizia scovata dal Foglio tre giorni fa. Per Goffredo Bettini, ideologo del Pd ai tempi dell’esecutivo rossogiallo, l’ex premier sarebbe saltato perché ritenuto “inaffidabile nell’assecondare” questo grumo di interessi nostrani ed esteri. E dunque ecco l’ombra della macchinazione e delfarsi largo. Chi ha parlato con il capo dello stato, alla luce delche si è innescato, ci riporta invece questo aggettivo: “”. E’ una discussione che non sta né in cielo né in terra. Il Colle, com’è ovvio, non è intenzionato a ...

