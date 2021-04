I 5 motivi principali per provare il Copy Trading di Covesting nel 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Uno degli annunci più significativi dello scorso anno, è stato che il modulo di Copy Trading Covesting era stato lanciato sulla pluripremiata piattaforma di Trading PrimeXBT dopo anni di sviluppo. L’innovativo modulo di Copy Trading abbina gli Strategy Managers che mostrano un successo regolare con i follower attraverso un sistema di classifica globale basato sui profitti totali e sulle metriche di rischio. Il risultato è una community commerciale di tipo peer-to-peer che si sta diffondendo a macchia d’olio, coniando nuovi milionari ogni settimana che passa. Solo poco più di un anno dopo, stiamo esaminando il motivo per cui la piattaforma, in continua evoluzione, abbia oggi ancora più motivi per essere provata rispetto al momento del lancio. Un nuovo tipo di ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 16 aprile 2021) Uno degli annunci più significativi dello scorso anno, è stato che il modulo diera stato lanciato sulla pluripremiata piattaforma diPrimeXBT dopo anni di sviluppo. L’innovativo modulo diabbina gli Strategy Managers che mostrano un successo regolare con i follower attraverso un sistema di classifica globale basato sui profitti totali e sulle metriche di rischio. Il risultato è una community commerciale di tipo peer-to-peer che si sta diffondendo a macchia d’olio, coniando nuovi milionari ogni settimana che passa. Solo poco più di un anno dopo, stiamo esaminando il motivo per cui la piattaforma, in continua evoluzione, abbia oggi ancora piùper essere provata rispetto al momento del lancio. Un nuovo tipo di ...

