Gigio & c. Raiola atteso a Casa Milan. E già oggi Ibrahimovic può firmare (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutto è pronto. L'Ibra - ter va in onda oggi se Mino Raiola riesce a liberarsi per essere presente all'evento: la firma di Zlatan sino al 2022. Inutile dire che l'opportunità è ghiotta per cogliere ...

Ultime Notizie dalla rete : Gigio & Gigio & c. Raiola atteso a Casa Milan. E già oggi Ibrahimovic può firmare La scorsa estate, infatti, fu proprio Zlatan ad affittare l'elicottero per raggiungere Mino Raiola a Montecarlo insieme a Gigio. Ora che lo svedese ha deciso di sposare la causa rossonera darà un ...

Calciomercato, Florenzi è il jolly per l'Inter. Milan - Ibra, a ore il rinnovo Intanto i rossoneri hanno già deciso di non prolungare il contratto in scadenza ad Antonio Donnarumma, fratello maggiore di Gigio. La nostra opinione : quel che è certo è che il Milan non andrà oltre ...

Milan, cessione dolorosa per finanziare i riscatti Il budget del Milan sul mercato dipenderà da due fattori: la qualificazione Champions e la cessione di alcuni elementi per reinvestire.

Gazzetta: "Raiola atteso in sede. E già oggi Ibrahimovic può firmare" L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan:"Raiola atteso in sede. E già oggi Ibrahimovic può firmare". Da diversi ...

