F1:Imola;Binotto'Ferrari migliorata,ma presto per giudicare' (Di venerdì 16 aprile 2021) "La macchina è migliorata sotto ogni punto di vista rispetto al 2020, ma è presto per giudicare. Siamo anche noi molto curiosi di vedere le prestazioni qui a Imola in condizioni molto diverse. È una ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) "La macchina èsotto ogni punto di vista rispetto al 2020, ma èper. Siamo anche noi molto curiosi di vedere le prestazioni qui a Imola in condizioni molto diverse. È una ...

Ultime Notizie dalla rete : ImolaBinotto Ferrari Binotto: "Il 2022 è la priorità della Ferrari" Il team principal del Cavallino a Imola commenta l'inizio di stagione di Maranello

