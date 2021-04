Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi | decisione improvvisa in diretta

(Di venerdì 16 aprile 2021) Isola deiNiente da fare per la conduttrice, dopo l’infortunio all’occhio ha dovuto abbandonare il gioco e fare ritorno a casa Pubblicato su 16 Aprile 2021hadei2021 a causa dell’incidente all’occhio. Sembrava andasse tutto bene in realtà, infatti a inizio puntata stasera la naufraga ha raccontato che i medici le avevano dato rassicurazioni. Nelle ultime ore ha avuto un incidente mentre cucinava e le è arrivato un lapillo dal fuoco, dritto nell’occhio purtroppo. Lei si è spaventata tanto, quindi haPlaya Esperanza per degli accertamenti medici. Stasera è rientrata in Palapa, sembrava che tutto andasse bene, anzi è stata proprio lei a dirlo. Nonostante ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IlContiAndrea : Elisa torna, la domenica di Canale 5 aspiettta attè! #Isola #Isoardi - basicleoo : RT @SamuelMontegra1: Dopo Brando, anche Elisa Isoardi torna in Italia. Lo posso dire? Una delle puntate più tristi di tutte le edizioni. #i… - Stefycr7 : RT @enzaa24: Elisa Isoardi: “Fariba si è proprio presa cura di noi” Menomale che almeno qualcuno lo ha capito ?? #prelemi #faribona #isola h… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Non portano fortuna i reality a. L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con ...Tanti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco a causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, daa Brando Giorgi. Proprio l'attore, nelle scorse ...Lo scopriremo solo tra qualche ora quando finalmente arriverà il verdetto e capiremo anche come sta Elisa Isoardi Elisa Isoardi si è fatta male all’occhio e rischia seriamente di non poter rientrare q ...Nel corso della puntata con Ilary Blasi, la Isoardi è stata sottoposta ad ulteriori controlli in seguito ai quali il medico le ha consigliato di rientrare in Italia. Elisa Isoardi si ritira dall’Isola ...