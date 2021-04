DS Automobiles va in buca con E-Tense

(Di venerdì 16 aprile 2021) DS Automobiles e la Federazione Italiana Golf hanno trovato nel silenzio e nel verde due punti di congiuntura che le ha portare a stringere una sinergia per dare il via a una serie di attività che daranno visibilità alla gamma di vetture elettrificate ed elettriche E-Tense. Non è superfluo dire che la paura del Covid-19 sta spingendo le persone verso le attività fisiche e d’intrattenimento che prevedono luoghi aperti. E il golf, in questo senso, vedrà nei prossimi anni un’escalation importante in termini di frequentatori attivi.

...il matrimonio tra DSe il Golf Club di riferimento con eventi ed iniziative In - Store e nel Circolo. Attraverso set espositivi, come ad esempio un piccolo green dove provare a fare, ...... appunto fino allo storico appuntamento romano del 2023, in cui DS sarà "presente in tutte le attività dell'Italian Pro Tour " le parole di Francesco Calcara, Managing Director DSItalia "...DS Automobiles nel 2021 prosegue la propria crescita, anche in termini di immagine. Il brand infatti ha siglato un accordo di tre anni con la Federazione Italiana Golf che prevede una serie di attivit ...Importante partnership per DS Automobiles che, tra una novità e l’altra (solo nel ‘21 sono attese le nuove DS 9 e DS 4) annuncia l’accordo con la Federazione Italiana Golf per i prossimi tre anni, que ...