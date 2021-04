Covid, Veneto virtualmente giallo. Zaia: “Si cambia dal 1 maggio” (Di venerdì 16 aprile 2021) VENEZIA – Il Veneto resta arancione ma “è verosimile” che la zona cambi (in meglio) dall’1 maggio. Ne parla Luca Zaia, che in attesa del nuovo decreto del Governo torna a sollecitare il “tagliando” del criteri per le limitazioni anti-Covid. “L’azione delle Regioni è propedeutica a questo tagliando. Non vedo posizioni fondamentaliste dal presidente Draghi, quindi spero che il Governo prenda posizione rispetto a questo tagliando”, dice il presidente veneto durante il punto stampa di oggi. Di certo comunque “questo decreto scade il 30, la vedo dura ripresentare l’attuale decreto con zone rosse e arancioni”. Per Zaia “va rivisto il modello dei 21 parametri, la situazione è completamente cambiata, inserendo ad esempio la situazione delle vaccinazioni”. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) VENEZIA – Il Veneto resta arancione ma “è verosimile” che la zona cambi (in meglio) dall’1 maggio. Ne parla Luca Zaia, che in attesa del nuovo decreto del Governo torna a sollecitare il “tagliando” del criteri per le limitazioni anti-Covid. “L’azione delle Regioni è propedeutica a questo tagliando. Non vedo posizioni fondamentaliste dal presidente Draghi, quindi spero che il Governo prenda posizione rispetto a questo tagliando”, dice il presidente veneto durante il punto stampa di oggi. Di certo comunque “questo decreto scade il 30, la vedo dura ripresentare l’attuale decreto con zone rosse e arancioni”. Per Zaia “va rivisto il modello dei 21 parametri, la situazione è completamente cambiata, inserendo ad esempio la situazione delle vaccinazioni”.

