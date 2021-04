Campania: indice di contagio ancora al 10% ma calano i ricoveri (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono quasi 2mila anche oggi i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino di oggi, 16 aprile, dell’unità di crisi della regione. I tamponi effettuati sono più di 19mila. In percentuale, significa che è positivo il 10,23% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di contagio era al 10,94%. Purtroppo ancora si registrano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono quasi 2mila anche oggi i positivi del giorno insecondo il bollettino di oggi, 16 aprile, dell’unità di crisi della regione. I tamponi effettuati sono più di 19mila. In percentuale, significa che è positivo il 10,23% dei test, poco meno di ieri quando l’diera al 10,94%. Purtropposi registrano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

