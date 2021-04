Cambiamento orario coprifuoco: la decisione del Governo (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso della conferenza stampa congiunta tenutasi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno fatto il punto sul possibile ritorno di regioni in zona gialla a partire dal prossimo 26 aprile (eventualità finora esclusa), della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nelle aree in giallo o arancione e della corsia preferenziale riservata alle attività di ristorazione all’aperto. C’era tuttavia un altro nodo da sciogliere, divenuto il cavallo di battaglia dell’opposizione in queste ore: la variazione del coprifuoco. Nulla di fatto, il ministro Speranza a tal proposito è stato categorico: “Per quanto riguarda questa fase il Governo ha deciso di non variare gli orari del coprifuoco (tuttora in vigore dalle ore 22 alle ore 5 ndr.). Al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso della conferenza stampa congiunta tenutasi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno fatto il punto sul possibile ritorno di regioni in zona gialla a partire dal prossimo 26 aprile (eventualità finora esclusa), della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nelle aree in giallo o arancione e della corsia preferenziale riservata alle attività di ristorazione all’aperto. C’era tuttavia un altro nodo da sciogliere, divenuto il cavallo di battaglia dell’opposizione in queste ore: la variazione del. Nulla di fatto, il ministro Speranza a tal proposito è stato categorico: “Per quanto riguarda questa fase ilha deciso di non variare gli orari del(tuttora in vigore dalle ore 22 alle ore 5 ndr.). Al ...

Advertising

anteprima24 : ** Cambiamento orario #Coprifuoco: la decisione del #Governo ** - DMnelcuore : @dayanemello_fc @ItaliaMellos @daymelloreal @daymello_real Sabato è il compleanno di Bubi. Non penso che la faccia.… - ILOVEPACALCIO : Corriere della Sera: 'Riaperture e cambiamento dell'orario del #Coprifuoco' - i dettagli - Ilovepalermocalcio - autonomia_op : RT @DavidinoDadde: In #Spagna dopo l'approvazione della riduzione dell'orario di lavoro è stata approvata la legge sul cambiamento del clim… - Giovannaconfal6 : RT @DavidinoDadde: In #Spagna dopo l'approvazione della riduzione dell'orario di lavoro è stata approvata la legge sul cambiamento del clim… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamento orario Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working Le novità più rilevanti riguardano anche l'orario lavorativo, con le 8 ore spalmate nella giornata, ... 'Il lavoro dichiara - deve essere sempre più agile è sempre più pronto al cambiamento con elevate ...

Chiusura della Statale 50 alle Gravazze. i mezzi Dolomitibus effettueranno il percorso alternativo "Nel cambiamento orario, si è cercato di valutare tutte le relazioni di spostamento conosciute - spiega il consigliere provinciale delegato alla mobilità, Dario Scopel - . Purtroppo, considerate le ...

Fastweb proroga lo smart working: tutti i dipendenti potranno lavorare indifferentemente da casa o dall'ufficio sino a giugno 2022. Fastweb e le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore delle Telecomunicazioni, unitamente alle strutture territoriali e alle RSU, hanno sottoscritto una proroga sino al 30 giugno 2022 dell'accor ...

De Luca: “Riaprire i ristoranti la sera, ma niente movida” Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, nella sua diretta, ha trattato alcuni temi dell'emergenza Coronavirus ...

Le novità più rilevanti riguardano anche l'lavorativo, con le 8 ore spalmate nella giornata, ... 'Il lavoro dichiara - deve essere sempre più agile è sempre più pronto alcon elevate ..."Nel, si è cercato di valutare tutte le relazioni di spostamento conosciute - spiega il consigliere provinciale delegato alla mobilità, Dario Scopel - . Purtroppo, considerate le ...Fastweb e le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore delle Telecomunicazioni, unitamente alle strutture territoriali e alle RSU, hanno sottoscritto una proroga sino al 30 giugno 2022 dell'accor ...Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, nella sua diretta, ha trattato alcuni temi dell'emergenza Coronavirus ...