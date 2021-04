Calciomercato Milan – Donnarumma andrà alla Juventus? Ecco la verità (Di venerdì 16 aprile 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Gianluigi Donnarumma è in scadenza di contratto e piace alla Juventus. Come finirà la storia? Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Le ultime news suldel: Gianluigiè in scadenza di contratto e piace. Come finirà la storia?

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - Gazzetta_it : Il Milan aspetta Donnarumma ma intanto prepara l’alternativa: in pole Maignan #Calciomercato - pasto_388 : RT @MilanNewsit: Il Giornale - Donnarumma alla Juve? La trattativa non trova riscontri - AndreaCastei : RT @cmdotcom: Sponsor, brand forte e zero debiti: ecco come #Elliott ha ribaltato il #Milan, ora la #Champions per certificare il progetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Serie A, le probabili formazioni: ballottaggi Dalot - Kalulu, Dybala - Morata e Young - Darmian SABATO 15:00 Crotone - Udinese (Sky) 15:00 Sampdoria - Verona (Sky) 18:00 Sassuolo - Fiorentina (Sky) 20:45 Cagliari - Parma (Dazn) DOMENICA 12:30 Milan - Genoa (Dazn) 15:00 Atalanta - Juventus (Sky) ...

Raiola oggi a Casa Milan: è il giorno delle firme Casa Milan è pronta ad accogliere l'uomo più chiacchierato del calciomercato internazionale, colui che sa rendere costoso e difficile ogni affare possibile. Ed il Milan ha diverse questioni da ...

Calciomercato Milan, dieci attaccanti nel mirino! | La lista di Maldini I nomi caldi restano Dusan Vlahovic della Fiorentina, Andrea Belotti del Torino, Donyell Malen del PSV e Gianluca Scamacca del Sassuolo (ma in prestito al Genoa). Per seguire e interagire in DIRETTA s ...

Rapina choc in casa del calciatore Smalling Rapina in casa all'alba per il calciatore della Roma Chris Smalling, sequestrato con la moglie. Indaga la polizia ...

SABATO 15:00 Crotone - Udinese (Sky) 15:00 Sampdoria - Verona (Sky) 18:00 Sassuolo - Fiorentina (Sky) 20:45 Cagliari - Parma (Dazn) DOMENICA 12:30- Genoa (Dazn) 15:00 Atalanta - Juventus (Sky) ...Casaè pronta ad accogliere l'uomo più chiacchierato delinternazionale, colui che sa rendere costoso e difficile ogni affare possibile. Ed ilha diverse questioni da ...I nomi caldi restano Dusan Vlahovic della Fiorentina, Andrea Belotti del Torino, Donyell Malen del PSV e Gianluca Scamacca del Sassuolo (ma in prestito al Genoa). Per seguire e interagire in DIRETTA s ...Rapina in casa all'alba per il calciatore della Roma Chris Smalling, sequestrato con la moglie. Indaga la polizia ...