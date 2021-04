Bundesliga 2020 2021 | frena il Lipsia con beffa finale | 0-0 con l’Hoffenheim

Leggi su sportface

il, punto d'oro per. Termina 0-0 alla Red Bull Arena nell'anticipo della ventinovesima giornata di. Senza Kluivert, Laimer e Szoboszlai, la squadra di Nagelsmann sbatte sul muro degli avversari senza riuscire a trovare la via del gol. Nel recupero c'è la: al 96? Poulsen trova la rete da tre punti ma l'arbitro annulla dopo il richiamo al var per un tocco di mano precedente. Ilresta a 61 punti e rischia di subire l'allungo del Bayern Monaco in vetta a +7. Punto d'oro perdopo l'altro pareggio a reti inviolate con il Leverkusen.