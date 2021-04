“Black Panther 2”: il ritorno di T’Challa per un “Summer Break” (Di venerdì 16 aprile 2021) Black Panther ritorna ma senza il suo T’Challa. Dopo la morte del suo protagonista, Chadwick Boseman, le sorti del Wakanda cambieranno per sempre. Il film della Marvel, Black Panther 2, in arrivo a luglio 2022 si spera nei cinema, sta per entrare nella fase di produzione e, per questo motivo, c’è stato bisogno di scegliere un titolo per lo meno provvisorio. Le sorti del Wakanda “Black Panther 2” – Photo credits: Web Black Panther 2 si collocherà in un nuovo scenario fortemente influenzato da quanto successo in Avengers Andgame. Il MCU sarà infatti ristrutturato e ci troveremo davanti nuove avventure tratte dai fumetti editi da Marvel Comics. Stando all’affidabilissimo Production Weekly, il film sarà noto come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)ritorna ma senza il suo. Dopo la morte del suo protagonista, Chadwick Boseman, le sorti del Wakanda cambieranno per sempre. Il film della Marvel,2, in arrivo a luglio 2022 si spera nei cinema, sta per entrare nella fase di produzione e, per questo motivo, c’è stato bisogno di scegliere un titolo per lo meno provvisorio. Le sorti del Wakanda “2” – Photo credits: Web2 si collocherà in un nuovo scenario fortemente influenzato da quanto successo in Avengers Andgame. Il MCU sarà infatti ristrutturato e ci troveremo davanti nuove avventure tratte dai fumetti editi da Marvel Comics. Stando all’affidabilissimo Production Weekly, il film sarà noto come ...

Black Panther 2: svelato il titolo di lavorazione del film Black Panther 2 avrebbe già un titolo di lavorazione , secondo alcuni reports emersi online. Summer Break è il titolo utilizzato dal cast e dalla troupe far riferimento al nuovo film del Marvel ...

