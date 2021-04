Barbara D’Urso: “A Domenica Live una persona vicina a Fariba ” (Di sabato 17 aprile 2021) Nella coda finale della puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha dato delle anticipazioni sul prossimo appuntamento pomeridiano di Domenica Live. Barbara D’Urso ha approfittato della fine della puntata… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Nella coda finale della puntata di Pomeriggio 5,ha dato delle anticipazioni sul prossimo appuntamento pomeridiano diha approfittato della fine della puntata… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ricpuglisi : Mara Venier e Barbara D'Urso pro Speranza nelle parole di Speranza - s4racg : RT @edismyreligion: barbara d'urso: 19enne avvelena la madre e il compagno, sapete come ha fatto? vi spiego mia nonna: brava furba dillo co… - getclosertoyou : RT @edismyreligion: barbara d'urso: 19enne avvelena la madre e il compagno, sapete come ha fatto? vi spiego mia nonna: brava furba dillo co… - zazoomblog : Rita Dalla Chiesa lapidaria su Gassman: le parole spiazzano Barbara D’Urso - #Dalla #Chiesa #lapidaria #Gassman: - valemontalti : RT @edismyreligion: barbara d'urso: 19enne avvelena la madre e il compagno, sapete come ha fatto? vi spiego mia nonna: brava furba dillo co… -