Anpi presenta Memoriale virtuale Resistenza | online da lunedì

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'archivio sarà disponibile gratuitamente attraverso il portale noipartigiani.it e sarà aggiornato costantemente anche in futuro. "L'idea - ha spiegato Gad Lerner - è quella di trasferire anche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anpi presenta

Il Memoriale, ha annunciato il presidente dell'Gianfranco Pagliarulo, "è la prima pietra del Museo nazionale della Resistenza che nascerà a Milano, a piazzale Baiamonti". L'archivio sarà ...L'incontro, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, vedrà gli autori in dialogo con Carlo Baldassi , componente del comitato direttivo'Città di Udine'. La conversazione ...Sarà ufficialmente online lunedì prossimo, 19 aprile, il Memoriale virtuale della Resistenza, archivio web con centinaia di interviste ai protagonisti della lotta per la Liberazione. (ANSA) ...Sono circa 500. Distribuite per tutta Milano: lapidi o targhe dedicate ai partigiani, deportati politici, ebrei o internati militari. Ricordano la vita e le azioni di chi si è opposto al regime fascis ...