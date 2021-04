Anche Cuneo zona arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Cuneo in zona arancione dal weekend. Era l’ultima provincia del Piemonte rimasta rossa, ma visto che i casi sono scesi sotto i 250 ogni 100 mila abitanti Anche il cuneese potrà tornare arancione. L’incidenza dei casi di Covid, in base all’ultimo rilevamento di oggi analizzato dagli epidemiologi dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, si attesta a quota 230. Da domani, sabato 17 aprile, quindi entreranno in vigore tutte le misure della zona arancione con la riapertura dei negozi. Da lunedì le scuole torneranno regolarmente in presenza, al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori, come lo sono già nel resto del Piemonte. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 aprile 2021)indal weekend. Era l’ultima provincia del Piemonte rimasta rossa, ma visto che i casi sono scesi sotto i 250 ogni 100 mila abitantiil cuneese potrà tornare. L’incidenza dei casi di Covid, in base all’ultimo rilevamento di oggi analizzato dagli epidemiologi dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, si attesta a quota 230. Da domani, sabato 17 aprile, quindi entreranno in vigore tutte le misure dellacon la riapertura dei negozi. Da lunedì le scuole torneranno regolarmente in presenza, al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori, come lo sono già nel resto del Piemonte. L'articolo proviene da Nuova Società.

