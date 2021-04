Amici | svelato il nome dell’eliminato di questa sera

Leggi su biccy

(Di sabato 17 aprile 2021)tornerà con la quinta puntata delle e durante le tre manche sono finiti al ballottaggio i cantanti Tancredi e Deddy e la ballerina Martina. Se il primo è stato salvato dai professori, gli altri due hanno scoperto l’esito in casetta. Ad aver avuto la peggio, come rivelato da Il Vicolo Delle News, è stata la ballerina Martina Miliddi. “Anchevolta non posso svelarvi come l’ho saputo, ma vi posso dar per certo che ad essere eliminata è stata Martina. Ci sono state tante lacrime ma Martina era consapevole che sarebbe toccato a lei. Maria l’ha consolata tanto dicendole che non deve perdere fiducia in se stessa e deve continuare per la sua strada nonostante tutto e tutti”. Martina Miliddi segue così le orme di Enula, Rosa Di Grazia, Tommaso Stanzani, Leonardo Lamacchia, Ibla, ...