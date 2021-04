Amici 2021, spoiler quinta puntata Serale di sabato 17 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) La giuria di Amici 2021 Ad Amici è stata registrata la quinta puntata del Serale della ventesima edizione, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera, sabato 17 aprile 2021. Se non volete spoiler sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 2021, spoiler quinta puntata Serale: l’eliminato Le tre squadre in gara sono così arrivate alla quinta puntata: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro, Martina, Raffaele e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia e ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) La giuria diAdè stata registrata ladeldella ventesima edizione, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera,17. Se non voletesull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.: l’eliminato Le tre squadre in gara sono così arrivate alla: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro, Martina, Raffaele e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia e ...

