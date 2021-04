Amadeus e Giovanna si confessano su “Chi” Dal 2003 ad oggi un amore ancora fortissimo

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dalè legato aCivitillo, e, dopo 18 anni, i due si amano come il primo giorno. E’ quanto emerge dalla bella intervista rilasciata dalla coppia al settimanale “Chi”, doveaffrontano tanti argomenti: dalla loro infatuazione, alla vita di coppia, passando poi per le rispettive carriere e ovviamente per le ultime due edizioni di Sanremo, specialmente quella del 2021 che si è tenuta con l’Ariston vuoto per le restrizioni anti-Covid.Civitillo, ballerina diplomata in danza classica, interpretava la celebre “scossa” al programma “L’Eredità”, condotto proprio da. “Era single – racconta– Non gli interessava mettere radici. Secondo ...