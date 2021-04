19enne avvelena e uccide il compagno della madre nel Bolognese: mistero sul movente (Di venerdì 16 aprile 2021) Un caso di cronaca che viene dal Bolognese, dove un ragazzo di 19 anni avrebbe avvelenato il compagno della madre e la madre stessa. avvelena il compagno della madre AGGIORNAMENTO DELLE 10.20 – In un primo momento le agenzie di stampa avevano riportato che a morire sarebbe stato il padre del giovane. Successivamente si è diffusa la notizia della morte del compagno della madre del giovane 19enne. Stando a quanto riporta Ansa, il veleno sarebbe stato somministrato mescolandolo alla cena, che il ragazzo aveva preparato. Il 19enne non avrebbe poi reso una vera confessione e le forze dell’ordine lo avrebbero ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Un caso di cronaca che viene dal, dove un ragazzo di 19 anni avrebbeto ile lastessa.ilAGGIORNAMENTO DELLE 10.20 – In un primo momento le agenzie di stampa avevano riportato che a morire sarebbe stato il padre del giovane. Successivamente si è diffusa la notiziamorte deldel giovane. Stando a quanto riporta Ansa, il veleno sarebbe stato somministrato mescolandolo alla cena, che il ragazzo aveva preparato. Ilnon avrebbe poi reso una vera confessione e le forze dell’ordine lo avrebbero ...

