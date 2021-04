Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 15:10 (Di giovedì 15 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 15 aprile in studio Giuliano Ferrigno l’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo se tu dici alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccino e ribadendo come quello delle tasse al criterio giusto per le somministrazioni dobbiamo ascoltare aggiunge il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure sempre approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Intanto sono 17 milioni 130760 le dosi di vaccino consegnate ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 15 aprile in studio Giuliano Ferrigno l’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo se tu dici alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccino e ribadendo come quello delle tasse al criterio giusto per le somministrazioni dobbiamo ascoltare aggiunge il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure sempre approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Intanto sono 17 milioni 130760 le dosi di vaccino consegnate ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Investire come Warren Buffett Le persone perdono ore a leggere continuamente le ultime notizie finanziarie e controllano quotidianamente i loro portafogli. Per questo è molto facile commettere degli errori. 'Non devo fare soldi a ...

Lino Banfi torna in tv sulla Rai: da lunedì una nuova rubrica del 'Nonno d'Italia', ecco dove Lino Banfi torna in Rai con Lino Nazionale . Avrà una sua rubrica all'interno della trasmissione quotidiana di Serena Bortone Oggi è un altro giorno nel primo pomeriggio di Rai Uno. Da lunedì prossimo ...

Marc Marquez supera la visita medica: è "fit" per Portimao Marc Marquez ha superato la visita medica a cui si è sottoposto oggi pomeriggio a Portimao, quindi è stato dichiarato idoneo a prendere parte al Gran Premio del Portogallo.

Il New York Times elogia Draghi, l'Italia torna protagonista in Europa Il quotidiano Usa: con lui Roma è tornata un attore importante dell'Ue come non lo era da decenni © AFP - Mario Draghi con Angela Merkel AGI - "Il nuovo primo ministro italiano, forte delle sue relazi ...

