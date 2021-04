TSMC | la crisi dei chip potrebbe continuare anche nel 2022HDblog it

Advertising

Asgard_Hydra : TSMC: la crisi dei chip potrebbe continuare anche nel 2022 - - HDblog : TSMC: la crisi dei chip potrebbe continuare anche nel 2022 - zazoomblog : La crisi dei chip durerà fino al 2022 secondo Intel Nvidia e TSMC - #crisi #durerà #secondo #Intel #Nvidia - MsmDimarco : Non ce ne libereremo tanto facilmente. - Digital_Day : La crisi globale dei semiconduttori, la cui scarsità rispetto alla domanda sta coinvolgendo settori trasversali, no… -

Ultime Notizie dalla rete : TSMC crisi

Secondo, ad oggi le principali fonderie al mondo, lapotrebbe andare avanti ancora per diverso tempo e riguardare tutto il 2022, al punto che il CEO C. C. Wei ha dichiarato a Bloomberg che ...... dalle console da gioco agli elettrodomestici) non finirà nel 2021: probabilmente proseguirà nel 2022, secondo Intel,e Nvidia. Ladei chip colpisce anche frigoriferi e forni a microonde. ...Secondo TSMC, ad oggi le principali fonderie al mondo, la crisi potrebbe andare avanti ancora per diverso tempo e riguardare tutto il 2022, al punto che il CEO C.C. Wei ha dichiarato a Bloomberg che b ...I tre colossi del mondo tech NVIDIA, TSMC e Intel hanno avvertito investitori e utenza che i chip per componenti mancheranno fino al 2022.