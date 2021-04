Traffico Roma del 15-04-2021 ore 18 | 00

(Di giovedì 15 aprile 2021) Luceverdevedi trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni Ci sono cose dalla galleria Giovanni XXIII sino allo svincolo per La via Salaria in direzione opposta verso lo stadio Olimpico incolonnamenti da viale Castrense sino al bivio con laL’Aquila proseguendo sulla tratto Urbano dellaL’Aquila in uscita dalla città lungo l’intero percorso dalla tangenziale fino al raccordo alla Gianicolense a causa del cedimento del manto stradale sempre chiuso viale dei Colli Portuensi all’altezza della circonvallazione Gianicolense verso viale Isacco Newton inevitabili le ripercussioni per ildi zona andiamo sul raccordo in carreggiata interna Ci sono rallentamenti e code tra Flaminia Salaria e poi dalla diramazione dinord alla Casilina ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Un tir è rimasto incastrato assieme a un'auto in una voragine in viale dei Colli Portuensi, mandando ilin tilt. Ecco cos'è successo I vigili del fuoco eCapitale hanno eseguito stamane un intervento al civico 14 della strada che va in direzione del litorale.in tilt in viale dei ...{"code":404,"message":"Nessun notiziario trovato per il prodotto 'Luceverdeaudio' e tipologia 'testo'"} In collaborazione con Luce Verde infomobilitàLa trasformazione dell'Acc (Area central center) di Abano Terme in un hub per la gestione da remoto del traffico aeroportuale, e la soppressione del App (Approach control service) dell'aeroporto Valer ...AdR e Spallanzani attori della proficua collaborazione per i test in aeroporto. Se ne è parlato al talk organizzato da The Watcher Post ,in diretta dagli UTOPIA Studios, ...