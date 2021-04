Traffico internazionale di droga, ‘ndrangheta: anche in Puglia l’operazione antimafia con venti arresti in varie regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Alle prime ore di oggi 15 aprile 2021, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Roma, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 20 indagati per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al Traffico di stupefacenti, con lo scopo di agevolare l’organizzazione di stampo mafioso di riferimento. L’attività interviene in concomitanza con una analoga operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Firenze che interessa i referenti del sodalizio ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Alle prime ore di oggi 15 aprile 2021, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Roma, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettualedi Catanzaro, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 20 indagati per i delitti di associazione per delinquere finalizzata aldi stupefacenti, con lo scopo di agevolare l’organizzazione di stampo mafioso di riferimento. L’attività interviene in concomitanza con una analoga operazione coordinata dalla Direzione Distrettualedi Firenze che interessa i referenti del sodalizio ...

