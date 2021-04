Tina Cipollari assente da Uomini e Donne torna e spiega il motivo: la frecciatina a Gemma Galgani (Di giovedì 15 aprile 2021) Tina Cipollari è l’opinionista iconica di Uomini e Donne da 20 anni e ha fatto la storia del dating show di Maria De Filippi. La plaTinata è stata assente per qualche tempo, una mancanza che si è fatta sentire e che ha sollevato molte domande da parte dei telespettatori su dove fosse finita. Ora Tina Cipollari è tornata e ha svelato il motivo di questo periodo di stop, con un’importate novità sulla sua vita privata. Non poteva mancare una frecciaTina a Gemma Galgani, dato che l’opinionista ha in un certo senso “invaso” il suo campo. Tina Cipollari torna a Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021)è l’opinionista iconica dida 20 anni e ha fatto la storia del dating show di Maria De Filippi. La plata è stataper qualche tempo, una mancanza che si è fatta sentire e che ha sollevato molte domande da parte dei telespettatori su dove fosse finita. Orata e ha svelato ildi questo periodo di stop, con un’importate novità sulla sua vita privata. Non poteva mancare una freccia, dato che l’opinionista ha in un certo senso “invaso” il suo campo.e ...

