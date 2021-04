"Sono io Denise...". Il giallo della ragazza su Instagram (Di giovedì 15 aprile 2021) Su Instagram spunta un falso profilo di Denise Pipitone: Piera Maggio segnala alla Polizia Postale, ma forse si tratta di un vero e proprio fenomeno Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Suspunta un falso profilo diPipitone: Piera Maggio segnala alla Polizia Postale, ma forse si tratta di un vero e proprio fenomeno

RoRoberta97 : RT @Giusyy_16: sono 17 anni che aspettiamo una verità, sono 17 anni che tante persone SANNO ma continuano a stare in silenzio, questo muro… - Pa_Ptrl : RT @Giusyy_16: Ormai è ben chiaro su chi ci sia dietro a questa storia, ma per mancanza di indizi (non mi spiego come) queste persone sono… - nullanullino : Mi sento in colpa perché mi sono addormentata ma mi sono svegliata perché ho sognato Denise Pipitone (!!!!!!!) e po… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Sono la vera Denise…”: Naturalmente era un profilo fake, chiuso dalla Polizia Postale. “Aiutateci a condividere le fo… - nukee : RT @MariShantiMari: Battista Della Chiave ha visto Denise, e la reazione teatrale e spropositata della moglie e le scuse del nipote ne sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Denise 'Loro volevano ma io ho rifiutato'. Piera Maggio rompe il silenzio: la richiesta della tv russa sul caso Denise Pipitone e Olesya In collegamento con 'Chi l'ha visto?', la mamma di Denise ha spiegato che 'su questa storia vorrei mettere un punto. Al di là di qualche polemica, questa verifica andava fatta senza remore: ci sono ...

Denise Pipitone, Piera Maggio a Chi l'ha visto?: 'Incongruenze e anomalie: qualcuno non ha favorito le indagini' ... Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo nel 2004: 'In questi giorni sono più rincuorata perché per bocca di un pm che ha indagato sul caso Denise sin dal primo momento sono emerse quelle ...

Denise Pipitone, Piera Maggio contro i media russi: “Non mi è piaciuto il teatrino” Denise Pipitone: nel corso della puntata di ieri di 'Chi l'ha visto?', Piera Maggio, ha criticato il modus operandi della trasmissione russa ...

Nuovo profilo fake Denise dopo chiusura del primo Non è bastato il primo profilo social completamente falso di Denise Pipitone (tra l’altro, non un fenomeno nuovo, dal momento che negli ultimi anni ne sono spuntati diversi con l’immagine della bambin ...

