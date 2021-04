Salvini: soldi Dl Imprese per autonomi e calendario riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) "La richiesta che la Lega porterà a nome di milioni di italiani oggi pomeriggio al presidente Draghi è che tutti i soldi del decreto Imprese siano destinati al lavoro autonomo, alle partite Iva, agli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "La richiesta che la Lega porterà a nome di milioni di italiani oggi pomeriggio al presidente Draghi è che tutti idel decretosiano destinati al lavoro autonomo, alle partite Iva, agli ...

Salvini 'Chiediamo riaperture e soldi alle imprese' 'Soldi alle imprese direttamente sui conti correnti in base ai cali di fatturato, riaperture e ritorno alla vita in base ai dati'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un punto ...

