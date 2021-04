Saldi Indie World: grandi sconti sull’eShop di Nintendo Switch (Di giovedì 15 aprile 2021) I Saldi Indie World, sono stati annunciati ieri da Nintendo Italia, attraverso il proprio account Twitter ufficiale. L’annuncio riguarda il periodo di grandi sconti e imperdibili offerte sull’eShop di Nintendo Switch dedicato ai giochi indipendenti. I Saldi #IndieWorld, con un'ampia selezione di giochi Indie per #NintendoSwitch, sono iniziati!Scopri tutte le offerte: https://t.co/7pqe8Awrkr pic.twitter.com/uvOWYn6QM9— Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 14, 2021 Saldi Indie World, gli sconti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) I, sono stati annunciati ieri daItalia, attraverso il proprio account Twitter ufficiale. L’annuncio riguarda il periodo die imperdibili offertedidedicato ai giochi indipendenti. I, con un'ampia selezione di giochiper #, sono iniziati!Scopri tutte le offerte: https://t.co/7pqe8Awrkr pic.twitter.com/uvOWYn6QM9—Italia (@Italia) April 14, 2021, gli...

