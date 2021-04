Roma, strada cede e camion sprofonda (Di giovedì 15 aprile 2021) cede il manto stradale in via dei Colli Portuensi a Roma e un mezzo pesante sprofonda. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per mettere in sicurezza l’area dopo il cedimento della strada al passaggio di un’autocisterna carica di liquami. Il tratto di strada interessato è stato chiuso fino al termine delle operazioni di recupero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)il mantole in via dei Colli Portuensi ae un mezzo pesante. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per mettere in sicurezza l’area dopo il cedimento dellaal passaggio di un’autocisterna carica di liquami. Il tratto diinteressato è stato chiuso fino al termine delle operazioni di recupero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Linkiesta : Basta girarci intorno, subito una Leopolda per fondare il Partito liberaldemocratico. C’è un’altra strada oltre a… - RaiRadio2 : Roma, la sua città, @LbarbarossaLuca l'ha cantata molte volte ?? Roma lo ha visto esordire come artista di strada, l… - infoitinterno : Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion e auto sprofondano in strada - sonjabugane : RT @Luca_15_5: URGENTE! Nello?? e un dolcissimo cagnolino incrocio breton che e stato recuperato per la strada vagante Cerca al più presto… - danieledv79 : RT @AlbertoLela: No caro @F_Boccia voi non “convincerete” proprio nessuno perché non c’è nulla di cui convincere. @CarloCalenda è e resta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma strada Ecco come proliferano i tumori I ricercatori del Bambino Gesù e dell' Università di Roma Tor Vergata , in collaborazione con altri ... La scoperta apre la strada a terapie specifiche che inibiscono il sistema di difesa delle cellule ...

Ilaria Rossi: chi è, età, carriera, altezza, chi è il fidanzato, Instagram, Paradiso delle Signore ...di calcio e si lancia in questa strada, facendo da portiera o da centrocampista. Col passare degli anni si appassiona molto anche alla recitazione e infatti a soli 18 anni va a vivere a Roma per ...

Roma, voragine in strada per cedimento: sprofonda un camion Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Ostiense. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas (@welcometofavelas_) Il tratto… Leggi ...

Come proliferano i tumori: individuato rapporto tra proteina Ambra1 e Ciclina D La ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù, condotta in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata e altri centri di ricerca europei e statunitensi, ...

I ricercatori del Bambino Gesù e dell' Università diTor Vergata , in collaborazione con altri ... La scoperta apre laa terapie specifiche che inibiscono il sistema di difesa delle cellule ......di calcio e si lancia in questa, facendo da portiera o da centrocampista. Col passare degli anni si appassiona molto anche alla recitazione e infatti a soli 18 anni va a vivere aper ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Ostiense. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas (@welcometofavelas_) Il tratto… Leggi ...La ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù, condotta in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata e altri centri di ricerca europei e statunitensi, ...