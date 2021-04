Roma - Ajax Live 1 - 1: la pareggia Dzeko (Di giovedì 15 aprile 2021) 89' Primo giallo tra le fila dell'Ajax: l'argentino Tagliafico interviene fin troppo duramente su Mancini, l'arbitro Taylor non può ignorare 87' Si gioca con il cronometro intanto, lascia il campo l'... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) 89' Primo giallo tra le fila dell': l'argentino Tagliafico interviene fin troppo duramente su Mancini, l'arbitro Taylor non può ignorare 87' Si gioca con il cronometro intanto, lascia il campo l'...

Advertising

ZZiliani : Il calcio è bello (anche) perchè puoi vincere giocando peggio dell’avversario: non si vince ai punti, si vince segn… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - CB_Ignoranza : La Roma elimina l’Ajax e vola in semifinale contro il Manchester Utd MAGICA ???? #Roma #EuropaLeague #Uel - familymel : RT @familymel: @SkySport Daje Roma #asromaajax @OfficialASRoma E ora ne dovete parlare, mi dispiace per voi. Parlate del Manchester, io ca… - SfoglioSport : Europa League:la Roma va in semifinale [SFOGLIOSPORT]- #Dzeko, dopo il vantaggio #Ajax, ha regalato il pari e la qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'Ajax e regala l'1 - 1 che qualifica la Roma grazie alla vittoria dell'andata in ...

Date semifinale Europa League Roma - Manchester United: tutte le info ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match ...

Roma-Ajax 1-1: a Brobbey pareggia Dzeko, passa la Roma Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...

Europa League, Roma nella storia: qualificazione con il brivido per i giallorossi POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——–>>>> Tegola Roma, fuori 10 giorni: che problema per Fonseca La Roma ha avuto la meglio dell’Ajax. Dopo il 2-1 conquistato alla Cruiff Arena, la squadra di Fonseca si è ...

Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'e regala l'1 - 1 che qualifica lagrazie alla vittoria dell'andata in ...- Lain semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match ...Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——–>>>> Tegola Roma, fuori 10 giorni: che problema per Fonseca La Roma ha avuto la meglio dell’Ajax. Dopo il 2-1 conquistato alla Cruiff Arena, la squadra di Fonseca si è ...