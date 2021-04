Roma - Ajax, delirio a Trigoria: i tifosi caricano la squadra con cori e fumogeni (Di giovedì 15 aprile 2021) In vista del ritorno dei quarti di Europa League contro l'Ajax, i tifosi della Roma hanno voluto far sentire l'appoggio alla squadra all'uscita del pullman da Trigoria: cori e fumogeni per caricare i ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) In vista del ritorno dei quarti di Europa League contro l', idellahanno voluto far sentire l'appoggio allaall'uscita del pullman daper caricare i ...

Advertising

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - ASRunicoAmor : ??| Ecco la formazione dei ?? che scenderanno in campo contro l'Ajax allo Stadio Olimpico! Ora piú che mai: FORZA RO… - zazoomblog : Diretta Roma - Ajax ore 21: formazioni ufficiali come vederla in tv e in streaming - #Diretta #formazioni… - Mediagol : #Video #Roma-Ajax, la carica dei tifosi giallorossi: cori e fumogeni all'uscita da Trigoria -