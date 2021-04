Premier League, il Southampton pagherà i bonus in bitcoin (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Southampton sarà il primo club di Premier League a pagare i propri giocatori in bitcoin, per quanto riguarda le somme accessorie, ovvero i bonus. A dare la notizia è il portale della borsa americana, Nasdaq. Un’iniziativa, quella del club inglese, che rientra in una campagna di differenziazione fiscale verso il digitale già in atto nel massimo campionato d’oltremanica. Ad esempio, il logo dei bitcoin era già comparso sulla maglia del Watford nella scorsa stagione, come sponsor. Ma mai prima d’ora i club avevano pagato i propri tesserati con le criptovalute. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilsarà il primo club dia pagare i propri giocatori in, per quanto riguarda le somme accessorie, ovvero i. A dare la notizia è il portale della borsa americana, Nasdaq. Un’iniziativa, quella del club inglese, che rientra in una campagna di differenziazione fiscale verso il digitale già in atto nel massimo campionato d’oltremanica. Ad esempio, il logo deiera già comparso sulla maglia del Watford nella scorsa stagione, come sponsor. Ma mai prima d’ora i club avevano pagato i propri tesserati con le criptovalute. SportFace.

