'Ndrangheta, 23 arresti per inquinamento, droga ed estorsioni (Di giovedì 15 aprile 2021) I carabinieri hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, su disposizione della Dda di Firenze, in relazione a tre indagini collegate tra loro in materia di inquinamento, narcotraffico, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) I carabinieri hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, su disposizione della Dda di Firenze, in relazione a tre indagini collegate tra loro in materia di, narcotraffico, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta arresti 'Ndrangheta, 23 arresti per inquinamento, droga ed estorsioni In totale sono state arrestate 23 persone legate alla 'ndrangheta, oltre al sequestro di beni per circa 20 milioni di euro.

Catanzaro, stroncato traffico di stupefacenti. Venti arresti e 4 milioni sequestrati Stroncato un traffico internazionale di stupefacenti. Dalle prime luci dell alba oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione Criminalit Organizzata ...

'Ndrangheta: traffico internazionale di droga, 20 arresti Oltre 150 finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma, coordinati dalla Dda di Catanzaro, hanno eseguito un'ordinanza di cust ...

Narcotraffico, rifiuti ed estorsione: 'ndrangheta, 23 arresti in Toscana Dalle prime ore del mattino i carabinieri della Toscana stanno eseguendo tre distinte ordinanze di custodia cautelare su disposizione della D.D.A. di Firenze riguardo a tre indagini collegate tra di l ...

