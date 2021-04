Napoli | maglia speciale contro l’Inter | l’ha disegnata il noto stilista Marcelo Burlon

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ilospiteràdomenica con una magliettadalargentino di stanza a Milano,, nell’ambito delle collezioni speciali pensate per la Kappa. Le divise dei partenopei saranno su base nera per i calciatori e gialla per i portieri. Non può mancare il simbolo della casa di, un uccello che spicca il volo. Di seguito la foto. Spectacular Kappa xKits Released: https://t.co/JDeEGyKiNh — Footy Headlines (@Footy Headlines) April 15, 2021 SportFace.

Il Napoli ospiterà l'Inter domenica con una maglietta speciale disegnata dal noto stilista argentino di stanza a Milano, Marcelo Burlon, nell'ambito delle collezioni speciali pensate per la Kappa. Le ...
Nella partita Napoli-Inter, in programma domenica allo stadio Maradona, gli azzurri scenderanno in campo con una speciale maglia ...