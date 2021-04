MotoGP su TV8 | GP Portogallo 2021 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 15 aprile 2021) Per il Motomondiale, il weekend che va dal 16 al 18 aprile si annuncia interessantissimo. Nel fine settimana si disputerà, infatti, il Gran Premio di, appuntamento che segnerà il ritorno in azione di Marc Marquez dopo un calvario lungo 9 mesi. Lo spagnolo dovrebbe aver finalmente recuperato appieno dalla frattura al braccio patita durante il Gran Premio di Spagna 2020 che, in seguito a una ricaduta probabilmente figlia di un tentativo di rientro troppo affrettato, lo ha costretto a rinunciare al resto della scorsa stagione e alle prime due gare del. Quale sarà la competitività del ventottenne spagnolo? Questo è il principale tema d’interesse attorno al GP che andrà in scena sui saliscendi di Portimao. La spettacolare pista portoghese sarà peraltro un interessante banco di prova per comprendere i reali rapporti di forza tra Ducati e ...

Advertising

IconWheelsIT : #MotoGP 2021 – GP #Portogallo a #Portimão: gli orari #TV su #Sky, #DAZN e #TV8 - infoitsport : Orario MotoGP, GP Portogallo 2021: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, differite TV8 - AlePerugini : @FormulaHumor Il fuso orario TV8 dice F1 ore 14 e MotoGP ore 17.45 - infoitsport : MotoGP 2021: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP del Portogallo - infoitsport : MotoGP orari TV GP Portogallo: in diretta su SKY e Dazn, differita su TV8 -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP TV8

Il GP del Portogallo a Portimão - terza tappa della2021 - sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN e in differita su(di seguito troverete gli orari TV ). Nella gara lusitana - che vedrà l'attesissimo ritorno di Marc Márquez nove mesi dopo l'...... prove libere 3 Moto2 Ore 12.50: Paddock Live Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: qualifiche Moto3 Ore 14.30: prove libere 4Ore 15.10: qualifiche" Dalle 17.45 in differita suOre ...Per il Motomondiale, il weekend che va dal 16 al 18 aprile si annuncia interessantissimo. Nel fine settimana si disputerà, infatti, il Gran Premio di Portogallo, appuntamento che segnerà il ritorno in ...Da domani al 18 aprile il terzo round del Motomondiale 2021 andrà in scena. Sul tracciato di Portimao, in Portogallo, il Circus delle due-ruote si esibirà e le emozioni non mancheranno di certo. Nella ...