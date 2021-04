Lino Banfi nel pomeriggio di Rai1: affiancherà la Bortone (Di giovedì 15 aprile 2021) Lino Banfi Lino Banfi, il nonno più famoso d’Italia, sbarca nel pomeriggio di Rai1. DavideMaggio.it è un grado di anticiparvi che, dal 19 aprile, Oggi è Un Altro Giorno ospiterà due volte alla settimana (il lunedì e il venerdì) l’attore pugliese nello spazio dal titolo “Lino nazionale”. Il nonno Libero della televisione risponderà alle richieste che i telespettatori di Serena Bortone potranno inviare via WhatsApp al numero 366-6167959. Domande, curiosità, dediche e desideri: Lino Banfi avrà per tutti una risposta “saggia”, un consiglio, un messaggio di sollievo e speranza in questo lungo periodo di pandemia. La scelta di un personaggio popolare, che mette d’accordo tutti, come Banfi sembra andare ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 aprile 2021), il nonno più famoso d’Italia, sbarca neldi. DavideMaggio.it è un grado di anticiparvi che, dal 19 aprile, Oggi è Un Altro Giorno ospiterà due volte alla settimana (il lunedì e il venerdì) l’attore pugliese nello spazio dal titolo “nazionale”. Il nonno Libero della televisione risponderà alle richieste che i telespettatori di Serenapotranno inviare via WhatsApp al numero 366-6167959. Domande, curiosità, dediche e desideri:avrà per tutti una risposta “saggia”, un consiglio, un messaggio di sollievo e speranza in questo lungo periodo di pandemia. La scelta di un personaggio popolare, che mette d’accordo tutti, comesembra andare ...

Advertising

SusannaLaBua : @altrogiornorai1 @serenabortone Bene. Sono contenta che ritorni Lino Banfi. Oltre ad essere molto divertente è anch… - geidief : @FrancescaVitol6 Lino Banfi da settimana prossima ogni lunedì e venerdì risponderà a chi lo scriverà ?? - geidief : Lino Banfi new entry con la posta del cuore giusto per blindare altre 58 stagioni. Vi voglio bene. #Oggièunaltrogiorno - Ich_bin_Fuchs : Sono cresciuta a pane e Lino Banfi. Mi capita spesso di citare le sue battute, soprattutto quelle di Un medico in f… - davidemaggio : Lino Banfi sbarca nel pomeriggio di Rai 1. Affiancherà la Bortone il lunedì e il venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Banfi Vi ricordate di Annuccia di Un medico in famiglia? - Eleonora Cadeddu com'è oggi ... nella nota serie tv di Rai Uno interpretava Annuccia, un'adorabile bambina col caschetto biondo figlia del medico Lele e nipote di nonno Libero, interpretato da Lino Banfi. E' entrata nel cast ...

"Il prof. dott. Guido Tersilli…" in tv: il cameo di Lino Banfi (ancora sconosciuto) e gli altri 5 segreti del film Nel 1969 arrivava nelle sale italiane il seguito de "Il medico della mutua", con Alberto Sordi ancora una volta nei panni del protagonista: "Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa ...

Lino Banfi nel pomeriggio di Rai1: affiancherà la Bortone Lino Banfi, il nonno più famoso d’Italia, sbarca nel pomeriggio di Rai1. DavideMaggio.it è un grado di anticiparvi che, dal 19 aprile, Oggi è Un Altro Giorno ospiterà due volte alla settimana (ogni lu ...

Ecco il centro vaccinale agli studios di Cinecittà a Roma: è nel teatro di ‘Un medico in famiglia’ L’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha visitato il nuovo hub vaccinale in allestimento presso gli studios di ...

... nella nota serie tv di Rai Uno interpretava Annuccia, un'adorabile bambina col caschetto biondo figlia del medico Lele e nipote di nonno Libero, interpretato da. E' entrata nel cast ...Nel 1969 arrivava nelle sale italiane il seguito de "Il medico della mutua", con Alberto Sordi ancora una volta nei panni del protagonista: "Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa ...Lino Banfi, il nonno più famoso d’Italia, sbarca nel pomeriggio di Rai1. DavideMaggio.it è un grado di anticiparvi che, dal 19 aprile, Oggi è Un Altro Giorno ospiterà due volte alla settimana (ogni lu ...L’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha visitato il nuovo hub vaccinale in allestimento presso gli studios di ...