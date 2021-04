Letta: “Nessun complotto, Conte è caduto per mano di Renzi, come me ” | VIDEO (Di giovedì 15 aprile 2021) Enrico Letta, nella lunga intervista a Piazza Pulita, ha parlato di tutto: attualità, politica estera e interna (e anche interna al suo partito). Rispondendo alle domande di Corrado Formigli e degli ospiti e giornalisti Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli ha parlato della pandemia e delle riaperture, dando (ovviamente) il pieno e convinto appoggio al ministro della Salute Roberto Speranza, che ormai è nel mirino del centrodestra e, principalmente dei sovranisti. Rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha detto: “È una vergogna che venga presentata da Fratelli d’Italia una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute Speranza”. E ancora: “Diamo fiducia a chi deve gestire le cose, Draghi in testa e ovviamente Speranza. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, sta tenendo duro rispetto ad una richiesta di aperture sconsiderate”. Letta sul leader della Lega ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Enrico, nella lunga intervista a Piazza Pulita, ha parlato di tutto: attualità, politica estera e interna (e anche interna al suo partito). Rispondendo alle domande di Corrado Formigli e degli ospiti e giornalisti Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli ha parlato della pandemia e delle riaperture, dando (ovviamente) il pieno e convinto appoggio al ministro della Salute Roberto Speranza, che ormai è nel mirino del centrodestra e, principalmente dei sovranisti. Rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha detto: “È una vergogna che venga presentata da Fratelli d’Italia una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute Speranza”. E ancora: “Diamo fiducia a chi deve gestire le cose, Draghi in testa e ovviamente Speranza. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, sta tenendo duro rispetto ad una richiesta di aperture sconsiderate”.sul leader della Lega ...

