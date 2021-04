Le dimissioni di Speranza non bastano: servono riaperture prima possibile (Di giovedì 15 aprile 2021) Gira in queste ore l’indiscrezione secondo cui il ministro della Salute, Roberto Speranza sarebbe a un passo dalle “dimissioni spontanee”. A chiedergli di fare un passo indietro sarebbe stato direttamente il premier Mario Draghi. Pesa sulla gestione di Speranza, il fallimento della campagna vaccinale. L’unico strumento per permettere le riaperture è stato finora inefficace. Troppo poche le dosi inoculate a livello nazionale. Il primo responsabile di questo fallimento, al netto di tutti i problemi geopolitici, è sicuramente il ministro della Salute. Ma le sue dimissioni a questo punto servirebbero a qualcosa? La realtà è che il danno è ormai stato fatto e l’Italia pagherà inevitabilmente il prezzo finendo tra le ultime nazioni dell’Occidente a completare la campagna di immunizzazione. Quelli che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Gira in queste ore l’indiscrezione secondo cui il ministro della Salute, Robertosarebbe a un passo dalle “spontanee”. A chiedergli di fare un passo indietro sarebbe stato direttamente il premier Mario Draghi. Pesa sulla gestione di, il fallimento della campagna vaccinale. L’unico strumento per permettere leè stato finora inefficace. Troppo poche le dosi inoculate a livello nazionale. Il primo responsabile di questo fallimento, al netto di tutti i problemi geopolitici, è sicuramente il ministro della Salute. Ma le suea questo punto servirebbero a qualcosa? La realtà è che il danno è ormai stato fatto e l’Italia pagherà inevitabilmente il prezzo finendo tra le ultime nazioni dell’Occidente a completare la campagna di immunizzazione. Quelli che ...

