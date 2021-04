Lazio, Milinkovic-Savic sempre più decisivo: il dato in zona gol (Di giovedì 15 aprile 2021) Sergej Milinkovic-Savic è sempre più decisivo per la Lazio in zona gol. A dirlo sono soprattutto i numeri e le statistiche Il gol realizzato domenica scorsa all’ultimo respiro contro il Verona ha dimostrato quanto Milinkovic sia ormai fondamentale e decisivo per questa Lazio in zona gol. A dire e a confermare questo sono tra l’altro in primis anche i numeri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Infatti, basandosi sulle statistiche diffuse dalla Lega Serie A in vista del match di domenica contro il Benevento, il serbo ha preso parte a 15 gol in questo campionato, realizzando sette reti e otto assist. Il Sergente non ha mai fatto meglio in una singola stagione. Queste ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Sergejpiùper laingol. A dirlo sono soprattutto i numeri e le statistiche Il gol realizzato domenica scorsa all’ultimo respiro contro il Verona ha dimostrato quantosia ormai fondamentale eper questaingol. A dire e a confermare questo sono tra l’altro in primis anche i numeri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Infatti, basandosi sulle statistiche diffuse dalla Lega Serie A in vista del match di domenica contro il Benevento, il serbo ha preso parte a 15 gol in questo campionato, realizzando sette reti e otto assist. Il Sergente non ha mai fatto meglio in una singola stagione. Queste ...

Advertising

zazoomblog : Lazio Milinkovic-Savic sempre più decisivo: il dato in zona gol - #Lazio #Milinkovic-Savic #sempre - AntonioLaurenzi : Prossimo meme che Milinkovic interpreterà in un video della Lazio. - LALAZIOMIA : FORMELLO | Continuano i preparativi in vista del Benevento. Gestione delle energie per Milinkovic… - aangariswant : RT @CorSport: Lazio, #Milinkovic spopola con “Sono… #Caicedo!” - CorSport : Lazio, #Milinkovic spopola con “Sono… #Caicedo!” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic Milinkovic MVP di Verona - Lazio. Ghersini arbitra la gara contro il Benevento. Le ultime da Formello Nel frattempo, Sergej Milinkovic Savic è stato nominato come MVP della gara tra Hellas Verona e Lazio . Per la sfida di domenica, è stato designato Ghersini come arbitro, alla sua prima direzione dei ...

Calciomercato Juve: riecco Milinkovic ... ovvero al ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, ha individuato in Sergej Milinkovic - Savic della Lazio il piano b di mercato.

Verona, Juric: “Con il Milan un assedio, c’era gente che moriva in campo” Ivan Juric, allenatore del Verona, ha confrontato le sconfitte contro Milan e Lazio. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa ...

Verona, Juric non se ne fa una ragione: "La Lazio ha fatto poco o nulla" La Lazio si presenta davanti al Benevento forte dell'ultima vittoria contro l'Hellas Verona. Successo che è arrivato grazie al gol di Milinkovic al 93'. Tanta la gioia tra ...

Nel frattempo, SergejSavic è stato nominato come MVP della gara tra Hellas Verona e. Per la sfida di domenica, è stato designato Ghersini come arbitro, alla sua prima direzione dei ...... ovvero al ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, ha individuato in Sergej- Savic dellail piano b di mercato.Ivan Juric, allenatore del Verona, ha confrontato le sconfitte contro Milan e Lazio. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa ...La Lazio si presenta davanti al Benevento forte dell'ultima vittoria contro l'Hellas Verona. Successo che è arrivato grazie al gol di Milinkovic al 93'. Tanta la gioia tra ...