Lamela: il calciatore sta per ritornare in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Erik Lamela l’attaccante del Tottenham potrebbe davvero tornare a giocare in Italia e in Serie A. Il calciomercato corre già veloce e due squadre Italiane sono pronte a acquistare il calciatore. Voci insistenti dicono che sia proprio Lamela a voler andare lontano dall’Inghilterra per far ritorno al bel paese Italico. Si tratta di un giocatore esperto e molto tecnico che potrebbe fare bene in entrambe le due squadre interessate. Bologna: Ike Ugbo è il nome nuovo per l’attacco Chi sono le due squadre di Serie A che lo vorrebbero? Il Corriere dello Sport scrive che il giocatore vuole giocare solo in Italia e il club in pole per riportare il fantasista argentino in Serie A sarebbe il Napoli. Il suo entourage ha già trattato con Milan e Roma (quest’ultima meta favorita per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Erikl’attaccante del Tottenham potrebbe davvero tornare a giocare ine in Serie A. Il calciomercato corre già veloce e due squadrene sono pronte a acquistare il. Voci insistenti dicono che sia proprioa voler andare lontano dall’Inghilterra per far ritorno al bel paese Italico. Si tratta di un giocatore esperto e molto tecnico che potrebbe fare bene in entrambe le due squadre interessate. Bologna: Ike Ugbo è il nome nuovo per l’attacco Chi sono le due squadre di Serie A che lo vorrebbero? Il Corriere dello Sport scrive che il giocatore vuole giocare solo ine il club in pole per riportare il fantasista argentino in Serie A sarebbe il Napoli. Il suo entourage ha già trattato con Milan e Roma (quest’ultima meta favorita per il ...

Advertising

CalcioWeb : Il @sscnapoli su #Lamela: contatti in corso con il calciatore ex Roma - bluebloodnaples : RT @BombeDiVlad: ??CDS – #Napoli in pole per Erik #Lamela! #Adl avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni con l'entourage del c… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??CDS – #Napoli in pole per Erik #Lamela! #Adl avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni con l'entourage del c… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??CDS – #Napoli in pole per Erik #Lamela! #Adl avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni con l'entourage del c… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??CDS – #Napoli in pole per Erik #Lamela! #Adl avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni con l'entourage del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamela calciatore CorSport: il Napoli tratta con Lamela, che è pronto a ridursi lo stipendio a 2,5 milioni Pur di trovare una strada nel club partenopeo, il calciatore è disposto a ridursi l'ingaggio. Lamela può giocare in tutti i ruoli di attacco, sia dietro che di fianco al centravanti.

Tottenham - Manchester United 1 - 3: diretta live e risultato finale ... Edinson Cavani con un'incornata, assist di Mason Greenwood segna il gol 78' Érik Lamela si ...Moussa Sissoko 61' Lascia il campo Giovani Lo Celso per Tottenham Hotspur 57' Fred in rete! Il calciatore ...

Lamela: il calciatore sta per ritornare in Italia Erik Lamela l’attaccante del Tottenham potrebbe davvero tornare a giocare in Italia e in Serie A. Il calciomercato corre già veloce e due squadre Italiane sono pronte a acquistare il calciatore. Voci ...

Tottenham, Lamela può tornare in Serie A: anche la Roma su di lui El Coco ha la Roma nel cuore, ma anche Napoli e Milan sono su di lui Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Erik Lamela è in rottura con il Tottenham e pensa ad un ritorno in Italia: il gioc ...

Pur di trovare una strada nel club partenopeo, ilè disposto a ridursi l'ingaggio.può giocare in tutti i ruoli di attacco, sia dietro che di fianco al centravanti.... Edinson Cavani con un'incornata, assist di Mason Greenwood segna il gol 78' Ériksi ...Moussa Sissoko 61' Lascia il campo Giovani Lo Celso per Tottenham Hotspur 57' Fred in rete! Il...Erik Lamela l’attaccante del Tottenham potrebbe davvero tornare a giocare in Italia e in Serie A. Il calciomercato corre già veloce e due squadre Italiane sono pronte a acquistare il calciatore. Voci ...El Coco ha la Roma nel cuore, ma anche Napoli e Milan sono su di lui Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Erik Lamela è in rottura con il Tottenham e pensa ad un ritorno in Italia: il gioc ...